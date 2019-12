Lieblingsstreberin: April Nardini

Von Anna Mayrhauser

April ist zwölf Jahre alt, als sie in Luke’s Diner in Stars Hollow auftaucht – in einer pinken Fleecejacke und mit einem interessant verkabelten Fahrradhelm auf dem Kopf. Selbstbewusst fordert sie ein Haar von Diner- Besitzer Luke, denn sie möchte für den Forschungswettbewerb in ihrer Schule eine DNA-Analyse durchführen. Drei mögliche Väter, „echte Wissenschaft, menschliches Drama, wer ist mein Daddy?“ Damit wird sie dieses Jahr gewinnen, da ist sie sich sicher. Schon in dieser Szene zeigt sich: April ist smart, ehrlich, unpathetisch. Dennoch gehört sie zu den meistgehassten Protagonist*innen in der Geschichte der US- amerikanischen Wohlfühlserie „Gilmore Girls“ um die alleinerziehende Lorelai Gilmore und ihre 16 Jahre jüngere Tochter Rory. Selbst April-Darstellerin Vanessa Marano gab 2017 an, das Mädchen nicht zu mögen. War ihr Erscheinen doch der Auslöser für die Trennung von Luke, der sich natürlich als ihr Vater herausstellte, und Lorelai. Die scheiterten allerdings schon zuvor an unkomplizierteren Dingen als einer plötzlich auftauchenden Tochter. Wie die meisten Kinder in „Gilmore Girls“ offenbart April vor allem die emotionale Unzulänglichkeit der Erwachsenen in ihrem Leben.