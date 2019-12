Alles brennt

Wie hängen die staatliche Gewalt in den Favelas und die Brände im Amazonasgebiet zusammen?

Ich schlage vor, die Umwelt als ein Netzwerk zu verstehen, als eine Wechselbeziehung zwischen Menschen und Natur. Wenn indigene Völker, politische Anführer*innen auf dem Land, im Wald und in der Stadt ermordet werden, wirkt sich dies auf Demokratie und Selbstorganisation aus. Die staatliche Repression erschwert das Leben in den ländlichen und urbanen Communitys. In der Praxis ermöglicht die Militarisierung protofaschistischen Kräften, ungestört Feuer im Wald zu legen und Rau…