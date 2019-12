Kein Recht auf Hetze

Behauptung: „Die AfD ist doch gar nicht so antifeministisch, immerhin wird sie von einer Frau angeführt.“

Ja, es ist auffällig, dass an der Spitze der AfD immer eine Frau neben einem Mann steht: derzeit Alice Weidel, davor Frauke Petry. Da könnte man auf die Idee kommen: Ist ja wie bei den Grünen! Doch während bei den Grünen gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen von früh an programmatisch war, ist die einsame Spitzenfrau bei der AfD ein Feigenblatt, das dazu dient, das menschenfeindliche Programm der AfD zu verschleiern. In der Realität hat die AfD mit 16 Prozent den niedrigsten Frauenanteil aller Parteien (den höchsten haben die Grünen mit 39 Prozent).

Ein Blick ins Parteiprogramm zeigt das wahre Gesicht der AfD: Die Partei möchte das Bundesfamilienministerium in ein „Bevölkerungsministerium“ (WTF?) umwandeln, Gender Studies und Gender Mainstreaming abschaffen, die 3-Kind-Familie fördern, das Schuldprinzip im Falle einer Scheidung wiedereinführen (nach dem der*diejenige unterhaltspflichtig wird, der*die schuld an der Scheidung ist, wurde 1977 abgeschafft) und überhaupt so allerlei Dinge unternehmen, um die Geschlechterverhältnisse zurück ins Jahr 1933 zu katapultieren.

Behauptung: „Statistiken belegen, dass männliche Geflüchtete mehr sexuelle Gewalt gegen Frauen ausüben als Deutsche.“

Ähm. Die überwältigende Mehrheit der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wird nach wie vor von deutschen Männern begangen. Richtig ist, dass bei den Tatbeständen „Vergewaltigung“ und „sexuelle Nötigung“ im Jahr 2016 im Bundesdurchschnitt 12,8 Prozent mehr Straftaten registriert wurden als 2015. Kriminolog*innen machen in der Tat geflüchtete Männer als neue Täter aus, die für diesen Anstieg mitverantwortlich sind. Doch was sagen die Zahlen aus? Zunächst mal ist ein Anstieg der Kriminalstatistik logisch, denn es leben nun mehr Menschen in Deutschland und jede Person ist ein Kriminalitätsrisiko. Ein Teil der Zahlen könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass das Sexualstrafrecht verschärft wurde und nun mehr unfreiwillige sexuelle Handlungen als Straftat gelten. Die Kriminalstatistik sagt auch nichts über das Dunkelfeld aus. Es kann etwa sein, dass 2016 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung häufiger angezeigt wurden als zuvor, etwa weil die Übergriffe von Köln für sexualisierte Gewalt von nicht-weißen Männern sensibilisiert haben.

Doch das allein erklärt den Anstieg nicht: Viele Geflohene sind junge Männer und gehören zu jener Gruppe, die quer durch alle Länder und soziale Schichten die meisten Straftaten begeht. Nicht wenige haben in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht Gewalt erfahren und gelernt, Gewalt auszuüben, manche haben ein patriarchales Frauenbild verinnerlicht. Das Verhältnis von geflüchteten zu einheimischen Straftätern ist dennoch eindeutig, genauso wie die Tatsache, dass sexualisierte Gewalt in den meisten Fällen eine Beziehungstat darstellt. Bei alldem gilt: Jede Gewalt gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist eine zu viel. Überlebende und Täter*innen sollten niemals gegeneinander aufgerechnet oder ausgespielt werden. Und ja: Wir müssen uns auch mit kulturspezifischen Gründen von sexualisierter Gewalt auseinandersetzen: um sie zu analysieren und zu verhindern. Rassismus ist dabei nicht nur überflüssig, sondern schädlich. Deswegen kämpfen wir auch 2018 #ausnahmslos dagegen!