Abschied von einem Jahrzehnt

Dominique Haensell

Beste Alben: Luaka Bop „Who is William Onyeabor?“

Die Compilation machte die Musik des obskuren nigerianischen Musikers William Onyeabor schlagartig bekannt und meinen Musikgeschmack besser auf ewig.

Beyoncé „BEYONCÉ“

What the …! HOW did you do this??!!! Game changer.

Frank Ocean „Channel Orange“

Hat mein Masterstudium in London auf Dauerschleife begleitet, neue Räume im Kopf geöffnet und meine Los-Angeles-Sehnsucht verkompliziert. Für mich auch politisch der Vorreiter von Kendrick Lamars (krass gutem) „To Pimp a Butterfly“, aber viel subtiler.

Bestes Buch: Christina Sharpe „In the Wake (On Blackness and Being)“

Ich hab das halbe Jahrzehnt damit verbracht, meine Diss zu schreiben, daher hier ein akademischer Titel, der sich aber nicht nur sehr poetisch liest, sondern vieles, was mich (und die Welt) in den letzten Jahren beschäftigt hat, auf den Punkt bringt.

Bester Film: „Get Out“

Findet geniale Bilder für komplexe politische Zustände und revolutioniert nebenbei ein ganzes Genre

Beste Serie: „Atlanta“ & „High Maintenance“

Zwei super smarte, extrem lustige und wirklich innovative Formate. „Jane the Virgin“ ebenso und dazu hoch pleasurable. Außerdem habe ich Anfang des Jahrzehnts noch „Mad Men“ geschaut (<3)

Das war blöd: fast alles im bekackten Jahr 2016

Das war schön: im Kack-Jahr 2016 Mutter zu werden