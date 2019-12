Ja, ich habe eine Hämorrhoide. Es könnten auch drei sein, die irgendwann beschlossen haben: Gemeinsam sind wir stärker. Auf jeden Fall ist sie groß, sehr groß, ein echtes Rolemodel, was das angeht, denn sie fragt nicht höflich, sie nimmt sich einfach: Platz zum Wachsen. Und manchmal, beim Sex, guckt sie sich frech um im Raum, will hallo sagen, will: dabei sein. Ich rede mir dann ein, dass er ohnehin zu woanders ist in diesen Momenten, um den Dreier zu bemerken. Aber ich kann nicht ausblenden, dass sie immer mitperformt, die rosa Blüte aus Blut, sich in ihrem besten Licht zeigen will, in voller geschwollener Pracht. Also drehe ich meinen Hintern weg von der Lampe.

Wir sprechen über alles. Wirklich alles und damit meine ich am liebsten über Stellen, die wir alleine nicht sehen können: Pusteln, Knubbel, „wildes Fleisch“, was uns gerade juckt eben, und wo, über dermatologische Altlasten und Neuentdeckungen aller Spielarten, und immer finden wir uns danach noch ein bisschen schöner. Nur: Hämorrhoide. Allein das Wort. Da stecken die Hemmungen ja schon drin und irgendwas mit Diarrhoe. Und wo ich gerade so einen Lauf habe: Ich plane keine Urlaube, aber Stuhlgänge. Es dauert, es tut weh. Ich fühle mich danach immer schmutzig, und ich fühle mich immer sehr allein damit.

Die Wartezeiten beim Prokto-Doc sagen das Gegenteil. Sogar schon mehrfach bekannten Gesichtern in der Terminschlange begegnet und offen über alles geplaudert, ungefähr so:

„Haha, hier trifft sich das Kulturprekariat also. Wir sind ja alle am A.“

„Haha, ne, bin wegen Eisenmangel da. Aber musst dich wirklich nicht schämen.“