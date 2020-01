Die Sexualpädagogin

Was gefällt dir nicht so gut an deinem Beruf?

Es gibt noch so viel zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, vor einem riesigen Berg aus Klischees und Vorurteilen zu stehen. Ich muss oft gegen konservative gesellschaftliche Werte ankämpfen und frage mich manchmal, ob meine Stimme überhaupt etwas verändert. Gerne würde ich mehr Energie in sexpositive Themen stecken.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 06/19.