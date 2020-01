Befreien oder Besetzen

Von Aditi Dixit und Silva Lieberherr

Illustration: Riikka Laakso

Am 5. August dieses Jahres hat Indien die Teilautonomie des Bundesstaats Jammu und Kaschmir aufgehoben, Zehntausende weitere Soldat*innen (die Zahlen variieren) in die Region verlegt und sich damit selbst zur Besatzungsmacht gemacht. Während Frauen in Kaschmir den Übergriffen dieser Armee ausgesetzt sind, argumentiert die von der hindunationalistischen Bharatiya Janata Partei (BJP) gestellte indische Regierung, ihre Besatzung befreie die Frauen. Als ebendiese Regierung den Artikel 370 der indischen Verfassung aufhob, auf dem die Teilautonomie von Jammu und Kaschmir gründete, rechtfertigte der Außenminister Subrahmanyam Jaishankar dies mit dem „Streben nach besserer Regierungsführung und schnellerer Entwicklung“ für die Region. Außerdem, so

Jaishankar weiter, verweigere Artikel 370 „kaschmirischen Frauen sozioökonomische Gerechtigkeit in Bezug auf das Recht auf Eigentum und Ehe“.