Hä, was heißt Radikalfeminismus?

Das hört sich jetzt nach einer unerheblichen Unterscheidung an, doch in der politischen Praxis führte es zu enormen Differenzen. Während liberale Feminist*innen daran arbeiteten, Gesetze zu verändern, und sozialistische Feminist*innen sich um Arbeit und die Klassenfrage kümmerten und Schwarze Feminist*innen auf den Anteil von Rassismen hinwiesen – sehr stark vereinfacht –, führten Radikalfeministinnen alles auf das Geschlecht zurück, und zwar auf das bei der Geburt zugeordnete Geschlecht. Deshalb beschäftigten sie sich vordringlich mit dem Bereich der Sexualpolitik. 1968 schrieben die Proteste der New York Radical Women gegen die Miss-America-Wahlen Schlagzeilen. Dabei wurden entgegen dem Mythos keine BHs verbrannt, sondern ein BH zusammen mit High Heels, Kosmetika und anderen Symbolen klassischer „Weiblichkeit“ in die berühmte „Freedom Trash Can“ geworfen. Weitere prominente Proteste richteten sich gegen die Pornokinos am Times Square und allgemein gegen Pornografie als „Propaganda für das Patriarchat“ (so nannte es die Anti-Porno-Aktivistin Gail Dines) sowie gegen Sexarbeit, die Radikalfeministinnen als „bezahlte Vergewaltigung“ bezeichnen. Allerdings nicht alle! Genauso gehören Ra- dikalfeministinnen zwar zu den wenigen feministischen Gruppen, die explizit trans Frauen ausgrenzen (mit der schwierigen Argumentation, trans Frauen seien als Jungen aufgewachsen und hätten durch diese männliche Sozialisation alle Privilegien). Doch argumentieren prominente Radikalfeministinnen wie Andrea Dworkin und Catharine MacKinnon, dass das Konzept von Transidentität ganz im Gegenteil den patriarchalen Geschlechter-Essenzialismus zersetze und Geschlecht sowieso ein Konstrukt sei.

Außerdem gab und gibt es nach wie vor Radikalfeministinnen, die unter „radikal“ nichts dergleichen verstehen, sondern schlicht, dass sie grundlegende gesellschaftliche Veränderungen fordern. Ihr Motto: Wir wollen nicht die Hälfte des verschimmelten Kuchens, wir wollen die gesamte Bäckerei als feministisches Kollektiv führen.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 06/19.