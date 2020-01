Depressionen politisieren

Trotz rund fünf Millionen Betroffener in Deutschland werden Depressionen jedoch meist als individuelles Schicksal angesehen. Was aber, wenn Depressionen stattdessen eher Ausdruck einer spezifischen Ausbeutung und Subjektivierung im westlichen Spätkapitalismus sind, die nicht naturgegeben ist? Müssten wir dann nicht vielmehr einen kollektiven Kampf gegen Depressionen und ihre Bedingungen führen? Doch was ist eine Depression überhaupt? Es gibt vielfältige Ausprägungen von depressiven Erkrankungen, sowohl was die Dauer einer depressiven Episode als auch deren Intensität und Symptome

anbelangt. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) gibt drei Hauptsymptome an: Stimmungseinengung bis zu einem Gefühl der Gefühllosigkeit, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Als weitere Symptome gelten: verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Minderwertigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken oder -handlungen, Schlafstörungen und verminderter Appetit.

Wir* möchten mit dieser Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern nur einen kleinen Überblick auf das teilweise undurchdringliche Labyrinth des depressiven Lebens geben. Für uns dauert eine schwere depressive Episode in etwa sechs bis acht Monate, in denen alle diese Symptome auftreten. Wir haben zum Teil bereits morgens Suizidgedanken, ein Gefühl von Körpererschöpfung und Entfremdung. Jeder Schritt kann unglaublich viel Kraft kosten un…