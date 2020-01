Lust auf weirde Existenzen

Interview: Anna Opel

Fotos: Juliette Moarbes

Ihr inszeniert in dieser Spielzeit beide an der Volksbühne. Wie habt ihr euch kennengelernt?

Pınar Karabulut: Während meiner Proben zu „Die Hand ist ein einsamer Jäger“ von Katja Brunner im Mai letzten Jahres war Lucia auch gerade im Haus. Mich hat ihre Meinung als Regisseurin interessiert, da habe ich sie zu einer Probe eingeladen. Ich freue mich immer, wenn mir andere Künstler*innen ihre Lesarten beschreiben. Das wünsche ich mir generell mehr für den Theaterbetrieb: mit offenen Türen zu probieren.

Lucia Bihler: Ich hatte zu der Zeit gerade das Angebot erhalten, als Regisseurin fest ans Haus zu kommen. Über Pınars Einladung habe ich mich sehr gefreut, weil ich das selbst mit Kolleg*innen an den jeweiligen Häusern und mit befreundeten Künstler*innen praktiziere. Kritik ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Arbeit am Theater.