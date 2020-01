Verstopfte Leitungen

Um 9.50 Uhr an einem Freitag im November 2019 öffnet sich mit fast einstündiger Verspätung der Gerichtssaal. Viele Bewohner*innen warten schon lange in der Kälte. Heute soll die Verhandlung in der Räumungsklage zur Liebigstraße 34 stattfinden, einem anarcha-queer- feministischen Hausprojekt in Berlin-Friedrichshain. Nach einer Bombendrohung war das Gericht zunächst abgesperrt, die Fassade des mehr als hundert Jahre alten Gebäudes mit lilafarbenen „L34 stays“ beschmiert, es gab Festnahmen und Einlasskontrollen.