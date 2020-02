Alles echt frei erfunden

Interview: Lea Susemichel

Eure neue gemeinsame Arbeit klingt nach einer Dystopie. Ihr bezeichnet sie als „theatralen Modellversuch“, der „Wege aus der Krise“ ausloten möchte. Welche Antworten habt ihr gefunden?

Christine Eder: Der „theatrale Modellversuch“ meint einerseits, dass das Stück von einer Schicksalsgemeinschaft erzählt, die sich in einem modellhaften Hausprojekt zusammengefunden hat und versucht, in einer nahezu ausweglosen Situation gemeinsam zu überleben. Es geht also einerseits um das Modellhafte im Sozialen. Um einen sozialen Modellkosmos, Mikrokosmos. Nicht alles darin läuft – wenig überraschend – reibungslos. Diese parabelhafte Lebensgemeinschaft steht andererseits ein bisschen modellhaft für uns alle. Für eine Gesellschaft, die Möglichkeiten eines fairen, global gerechten

Zusammenlebens finden muss. Nicht bloß aus ethisch-moralischen Gründen, sondern früher oder später, um zu überleben.