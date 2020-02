Schmerzende Sweets

Von Sonja Eismann

In einer Schlüsselszene von „Game Of Thrones“ thront Daenerys Targaryen über einer Horde zerlumpter brauner Männer, Frauen und Kinder, die sie gerade „befreit“ hat. Sie schuldeten ihr nicht ihre Freiheit, so die weißblonde Khaleesi, sondern sie könnten sich diese nur selbst zurückgeben. Da ruft ein junger Mann ergriffen aus der Menge: „Mhysa!“ Alle anderen stimmen begeistert ein. Das Wort, so wird Daenerys zugeflüstert, bedeute „Mutter“ – und die Herrscherin begibt sich nun furchtlos in den eben noch bedrohlich dunklen Mob, der sie wie eine Heilige auf Händen trägt.