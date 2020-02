K wie Kritik

Interview: Ulla Heinrich

Lasst mich raten, die Herstory des Grafikdesigns wurde noch nicht geschrieben?

Anja Kaiser: Der Kanon, der im Grafikdesign gelehrt wird, ist westlich, weiß und männlich dominiert. Es gab in den 1980er- und 1990er-Jahren durchaus Frauen, die darauf hingewiesen haben. Wie so oft in der feministischen Geschichte ging diese Kritik wieder verloren. Das 2012 erschienene Buch „Frauen und Grafik-Design / Women in Graphic Design 1890– 2012“ war für mich persönlich sehr wichtig.

Rebecca Stephany: Ich musste mich im Studium selbst bemühen, Grafikdesigner*innen aus dem 20. Jahrhundert zu finden. Nun kommen wir in eine Phase, in der klar ist, dass in einem Buch über Gestaltungsgeschichte auch ein Kapitel über Frauen enthalten sein muss. Aber es kann nicht unser Ziel sein, in Extrakapiteln ausgestellt zu werden. Ich habe noch kein Buch zu Gestaltung gesehen, in dem die westlich zentrierte und männlich dominierte Geschichtsschreibung ganz selbstverständlich aufgebrochen wurde. Ich bin optimistisch, dass sich das in Zukunft ändern wird.