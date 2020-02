Nur Pornografie ist Pornografie!

Content Note: In diesem Text geht es um sexualisierte Gewalt und um den aktuellen Fall des Festivals Monis Rache, also um Videos, die heimlich von Betroffenen aufgenommen und veröffentlicht wurden.

Eine Frau rennt nackt in den Aufenthaltsraum des Bordells, in dem ich arbeite. Sie ruft: Er hat mich gefilmt! Mehrere Sexarbeiter*innen, die bis eben noch rauchten, Kaffee tranken und sich über ihre Boyfriends unterhielten, springen auf und rasen in das Zimmer, in dem ihre Kollegin bis eben geackert hat. Eine versperrt die Tür, die anderen bedrohen und verprügeln den Typen mit ihren High Heels oder was sie sonst so zur Hand haben. Sie löschen die Filmaufnahmen und der Täter versichert halbwegs glaubhaft, dass es keine weiteren Kopien in der Cloud oder sonst wo gibt. Erst dann lassen sie ihn ziehen.

An diesem gloriosen Tag der Rache war ich gerade krank. Als ich am nächsten Tag auf die Arbeit kam, erzählten mir die anderen brühwarm, was passiert war. Wir diskutierten lange über den Fall und auch wenn ich jetzt noch daran zurückdenke, steigen mir ein paar Tränen in die Augen, weil mich die spontane Solidarität, die sich dort entfacht hatte, so bewegt. Manche von uns ließen sich für Geld beim Sex filmen, meist wollten die Kunden die Aufnahmen für sich privat haben, in jedem Fall schlossen wir schriftliche Vereinbarungen und machten aus, inwieweit wir uns anonym filmen lassen würden.

Dass jemand ohne unser Wissen eine Kamera aufstellen könnte, war ein Übergriff und eine Gefahr, mit der wir rechnen mussten. Denn nur weil ich mit einer Person Sex habe, heißt das nicht, dass die Person mich dabei filmen darf. Wir brachten uns gegenseitig Tipps bei, wie wir eine solche Spycam erkennen könnten, und besprachen, dass wir in jedem Fall wieder so direkt agieren und uns für die geschädigte Sexarbeiterin einsetzen würden.