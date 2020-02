Ausradiert, unsichtbar gemacht und gesilenced

Von Neneh Sowe

Nina Simone sagte mal: „There’s no excuse for the young people not knowing who the heroes and heroines are or were.“ Klar, selber suchen geht immer. Doch die Geschichte, die gelehrt wird, ist die weiße Geschichte. Wie sollen da nicht weiße junge Menschen, die sich für klassische Musik interessieren, Vorbilder außerhalb des weißen Radars finden?

In meinem Studium der Musikwissenschaft gab es Stoff zu Haydn, zu Beethoven, zu Mozart und auch zu Richard Wagner. Alles Komponisten, deren Namen der Großteil der Bevölkerung in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal gehört hat. Alle männlich, alle weiß. Weibliche Komponistinnen? Fehlanzeige! Vielleicht wurde Clara Schumann (bezeichnenderweise eher bekannt als „die Frau von Robert Schumann“) mal in einem Nebensatz erwähnt, doch weiterführende Diskussionen, Analysen oder das Anspielen ihrer Stücke? Absolut nicht. Und wenn schon weiße Komponistinnen nicht thematisiert werden, dann tauchen Komponistinnen of Color noch nicht einmal auf dem Radarrand der musikwissenschaftlichen Szene deutscher Universitäten auf. Aber natürlich gab es sie.

Angefangen bei der chinesischen Komponistin und Pädagogin Shuxian Xiao. „Chinese Children’s Suite“ und ihre Orchestersuite „Huainian Zugno“ waren unter den ersten Stücken chinesischer Komponist*innen, die im Westen bekannt waren. Oder die mexikanische Komponistin Sofía Cancino de Cuevas, die die erste weibliche Dirigentin eines symphonischen Orchesters ihres Landes war. Und die Hawaiianerin Lydia Kamakaeha, auch genannt Liliʻuokalani. Sie war die erste und einzige Königin der Insel und begeisterte Musikerin. So kam es, dass sie über 160 Songs komponierte, unter anderem das weltbekannte „Aloha Oe (Farewell To Thee)“. Drei Komponistinnen of Color, deren Namen und Stücke nicht mal eben so in einer fachlichen Konversation gedroppt werden. Auch keine Namen, bei denen sich Expert*innen oder Musikstudierende mit diesem Blick anschauen, wenn das Gegenüber keine Ahnung hat, von wem da die Rede ist. Rassismus und Geringschätzung lassen nicht weiße Komponistinnen im Dunkel der Musikgeschichte herumdümpeln.

Wie systematisch die Musikgeschichte Schwarze Komponistinnen und andere Komponistinnen of Color ausschließt, sieht man auch daran, dass in der größten deutschsprachigen Enzyklopädie zur Musikgeschichte „Musik in Geschichte und Gegenwart“ (MGG) kein einziger Beitrag über Schwarze Komponistinnen zu finden ist. Zu männlichen Schwarzen Komponisten sehr wohl. Und die Website der MGG sagt selbst „Allgemeine Enzyklopädie der Musik“. Von wegen. Ausradiert, unsichtbar gemacht und gesilenced. Aber Schwarze Komponistinnen gab es. Schwarze Komponistinnen, die unterdrückt, unterschätzt und vor allem nach ihrem Tod nicht (mehr) ernst genommen wurden und werden.

Zeit, das zu ändern und Licht in das Dunkel zu lassen. Es ist Black History Month. Oder eher Black Sistory Month. Zeit, drei von vielen Schwarzen Komponistinnen zu ehren, sie sichtbar zu machen und sie für ihre Arbeit zu feiern, bei der ein Superlativ den anderen jagt. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie und ihre Stücke.