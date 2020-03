Vom guten Leben reden

Von Julia Fritzsche

Die Gegenwart ist bedrängend. Aus dem Globalen Süden fliehen so viele Menschen wie nie zuvor – vor Bomben, Anschlägen, Hunger, Versklavung und Klimakatastrophen, die ihnen den Boden unterm Arsch wegschwemmen. Und auch im Globalen Norden sind Glück, Gesundheit und Leben bedroht – von Armut, Wohnungslosigkeit, geschlossenen Notaufnahmen, Femiziden, rechtsextremen Morden und einer europaweit jährlichen halben Million frühzeitigen Todesfällen durch vergiftete Luft. Was wie eine Dystopie klingt, ist längst Realität. Brauchen wir einen Ausweg aus dieser Gegenwart? Ja. Helfen dazu noch dystopischere Dystopien wie die Warnung vor einer AfD-Regierung, das Beschwören des baldigen Eintretens des Klima-Kipppunkts oder Fiktionen wie die einer Welt versklavter Frauen in Margaret Atwoods „Report der Magd“? Als Warnung, ja. Zum Aufwecken, ja. Was

wir aber eigentlich brauchen, ist ein eigener Entwurf für ein gutes Leben. Eine eigene Erzählung.