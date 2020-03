Im Judentum vergessen wir die Toten nicht, ansonsten würden wir sie ein zweites Mal sterben lassen. Das hat nichts mit Selbstkasteiung oder Leidenskultur zu tun, sondern es ist die Verantwortung unseren Communitys gegenüber. Eine Geschichte der Verfolgung und der Gewalt bedeutet auch, Verlust als Teil von Community-Arbeit zu verstehen und zu integrieren. Deshalb ist Abschied Community-Angelegenheit und bedeutet nicht nur zwei Stunden Beerdigung. Im Judentum hat man verstanden, dass Trauer, Verlust und Schmerz Zeit brauchen – und Gemeinschaft. Das bedeutet, sich um die Toten und um die Hinterbliebenen zu kümmern. Wir begleiten sie, begleiten den Schmerz, den eigenen und den der anderen, wir zerreißen unsere Kleider. Trauern bedeutet, Schmerzen zu teilen und gemeinsam zu heilen oder auch nicht zu heilen.

In Schland bedeutet Trauer Dysfunktion und Dysfunktion ist schlecht. Unter wc-Deutschen ist Trauer selten ein geteilter Zustand, sondern bleibt beim Einzelnen, weil eine Mehrheit nicht auf Community angewiesen ist. Das bedeutet aber auch, dass man sich hier nur zu bestimmten Anlässen an die Verstorbenen erinnert. Wc-Deutsche verstehen nicht, was es heißt, mehr zu sein als das eigene Fleisch und Blut. Deshalb – und weil sie sich nicht bedroht fühlen – sitzt der Schmerz über das Geschehen in Hanau weniger tief. Sie werden nicht verstehen. Und dann vergessen. Diejenigen, die nicht vergessen, erklärt man für depressiv.

Bei mir mischen sich Trauer, Angst und Verzweiflung. Ich möchte eure Hände halten, Siblings. Euch sagen, ich höre euch, sehe euch, teile die Trauer und die Verzweiflung. Verzweiflung, weil wc-Deutsche den Ernst der Lage immer noch nicht verstehen. Nicht sehen, wie schlimm die Zustände sind. Wie auch, wenn die Messlatte Gaskammern und Vernichtungslager sind und alles darunter in Verhältnismäßigkeiten zu verschwinden scheint.

Mit der Shoah hat sich Deutschland das eigene Extrem geschaffen, die Zielgerade der Eskalation. Dahin soll Deutschland nie wieder kommen. Die Maßstäbe gingen damals verloren und wurden nicht wiedergefunden. Alles darunter scheint zu verrauchen. Dabei stecken wir schon wieder inmitten der Eskalation. Jedes Mal ein Stückchen weiter. Wir betrauern Tote. Brüder und Schwestern, Söhne, Töchter, Freund*innen, Siblings. Aber während wir die Tränen schwer und ohrenbetäubend auf den Asphalt prallen hören, ist der Rest des Landes wieder mit Karnevalkater beschäftigt. Oder mit Ostern. Jesus ist schließlich auch tot.

(* Wer klugscheißen will: Ja oder dreißig Tage je nach Beziehung, trotzdem bleibt das Jahr ein Meilenstein und die Frage ist, wie man Trauer definiert …)