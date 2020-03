Nun, zwölf Jahre später, erscheint das zweite Album der Wahlberlinerin. Bei „Dust“ halfen Barbara Morgenstern an den Tasten und The Notwists Andi Haberl am Schlagzeug. Sie haben Hansens Gesang oft mit opulenten Streichern und Plucker-Elektronik ummantelt. Solche Musik sollte man im Winter hören, mit Schnee. In Ermangelung von Letzterem (hach) wenigstens durchgefroren und rotweinhungrig oder nachteulenwach!

Der Titeltrack „Dust“, in dem Hansen staunt, stärker zu sein als gedacht, und von Chören und zarten Keyboards beschützt wirkt, ist wunderschön wärmend und mit seiner spinnerten Folkigkeit nah an den tollen New Yorker Kollegen Dirty Projectors. Auch das fröhliche „Of Us All“, das betörend mäandernde „Rare“ und das von der klassischen Pianoballade aus kurz manisch ausufernde Schlussstück „Expected“ sind ganz großes Kino.

Marla Hansen „Dust“ Karaoke Kalk / Indigo