Die Gesundheits- und Krankenpflegerin

Was gefällt dir gut an deinem Beruf?

Ich mag es, mit Menschen zu arbeiten. Das medizinische Fachwissen fasziniert mich. Mein Job ist sehr vielfältig, es gibt so viele verschiedene Bereiche in der Gesundheits- und Krankenpflege. Jeder Mensch ist anders und man lernt, mit den unterschiedlichsten Menschen und ihren individuellen Beschwerden umzugehen. Ich arbeite aktuell auf der Herzstation und komme bald auf die Notfallambulanz. Dort ist immer Action und du weißt nie, was dich erwartet. Ich möchte erst mal ein paar Jahre arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln, und später vielleicht noch Pflegemanagement studieren.