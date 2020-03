Die Grenze

Der Richter ging davon aus, dass die beiden Ärzt*innen der Schwangeren versprochen hätten, nur das „gesunde“ Kind zur Welt zu bringen. Ein solcher Wunsch der Frau hat aber nichts mehr mit der Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung der Schwangeren zu tun. Die damalige Oberärztin und der Chefarzt gaben in dem Prozess an, weiterhin von einer Spätabtreibung ausgegangen zu sein, da sich das Kind bei der Tötung ja noch im Uterus befunden habe. Dies fand der Richter jedoch nicht glaubhaft. Vielmehr hätten sie sich „bewusst über geltendes Recht hinweggesetzt“, das Schwangerschaftsabbrüche nach medizinischer Indikation bis zum Einsetzen der Geburt erlaubt, sagte er in der mündlichen Urteilsbegründung. Auch eine Gefährdung des „gesunden“ Zwillings durch einen regulären Spätabbruch konnte ein Sachverständiger nicht bestätigen.

Die Oberärztin wurde zu einem Jahr und sechs Monaten Haft veru…