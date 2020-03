In sich hinein wachsen

Von: Gabriela Kielhorn

Foto: Elizaveta Porodina

Alles begann mit einem Laptop und einer Vorliebe für US-amerikanische Musik. Schon an der Schwelle zwischen Kindheit und Jugend im oberösterreichischen Linz weiß Mavi Phoenix: Er möchte die Musik zu seinem Beruf machen. Also beginnt er, im Kinderzimmer erste Beats zu produzieren, englische Texte zu schreiben und geliebte Künstler*innen zu imitieren. Der Drang nach mehr Kunst und der weiten Welt macht einsam – die Kindheit in der biederen, in Österreich lange Zeit als trist verrufenen Industriestadt Linz lässt ihn isoliert zurück. „Schon damals wusste ich, dass ich anders bin“, reflektiert Phoenix bei unserem Interview am anderen Ende der Telefonleitung. Gleichzeitig bestärkt ihn die Isolation, Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Womöglich bot sie den perfekten Nährboden für seine Kunst – mit einer gehörigen Portion Teenage Angst.