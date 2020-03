Der Anti-Rant

Man muss also nur genug Vorabendprogramm schauen, um das Buch nach den „Jubiläumsjahr“-Büchern damit zu füllen, Blurb: „Der einzig wahre Ossi-Roman seit ‚Zonenkinder‘“, und die Kasse würde klingeln. Oder man wohnt in einer WG in Chemnitz-

Bernsdorf. Da gibt es keinen Fernseher, nur Erfahrungswerte. Und die sagen, dass man Jana Hensels Hilfe nicht braucht für die achtzig Euro Zimmermiete, sein Vorabendprogramm dafür aber gefälligst selbst zu gestalten hat. Die einzig richtige Frage ist folglich: Warum keine Band gründen? Und Paula Irmschler ist so mutig, sie zu beantworten. „Mal ehrlich, Leute, wenn es im echten Leben nicht klappt, dann denke ich mir das eben aus. Das ist doch ein schlechter Witz“, sagt sie wie immer zu allen, aber vor allem zu sich selbst. Und was sie meint, ist weder der Aufschwung noch eine DB-Direktverbindung, sondern der Umstand, dass seit Kraftklub ganz Chemnitz unter dreißig Musik machen will, aber damals niemand Bock hatte, bei ihrer Band Superbusen einzusteigen.

Damals, das war lange vor dem Glasflaschenverbot auf dem traurigen Rest Innenstadtgrünfläche, mit dem wir heute tun, was alle tun, sobald sie den Wochenendeinkauf in der Galerie Roter Turm hinter sich gebracht haben: so schnell wie möglich vorbeilaufen. Damals, da…