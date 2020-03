Wie eine Mandelentzündung

Wie würdest du deinen Social-Media-Auftritt beschreiben?

Ich versuche, Beiträge zu posten, die ich gerne gesehen hätte, als ich jünger und irgendwie verwirrt meine Sexualität betreffend war. Ich möchte möglichst offen darüber reden, was in meinem Leben los ist. Z. B. wie es ist, Gonorrhö, also Tripper, zu haben. Ich dokumentiere den ganzen Prozess vom Testen bis zur Genesung online, weil das genau die Informationen sind, die ich gerne gehabt hätte, als ich mich über solche Themen informieren wollte. Ich poste über alles, was ich im Bereich Sex und Mental Health erlebe. Seit Neuestem teste ich auch Sextoys oder Menstruationsprodukte und schreibe Reviews. Ich werde nicht gesponsert und bekomme kein Geld dafür.