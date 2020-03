„Wir können die Zeit einfrieren“

Kannst du näher erklären, was du unter „Musik als Objekt“ verstehst?

Soundmaterial ist für mich wie Lehm. Mit Softwareprogrammen habe ich die Möglichkeit, ein Geräusch wie sssschhhhh so zu filtern, dass es wie ein Schlaginstrument klingt. Elektronische Musik bedeutet für mich grenzenloses Potenzial, Dinge zu formen und zu gestalten. Das ist für mich Magie.

Siehst du dich historisch in einer Reihe mit experimentellen Musiker*innen?

In den letzten Jahren dachte ich, dass ich dieses seltsame Kind bin, das klassische Musik studiert hat und viele Jahre damit verbracht hat, am Computer Musik zu machen. Ich fühle mich nicht wirklic…