Diese Corona-Memes helfen dir durch die Quarantäne

Von Ulla Heinrich

Eigentlich waren alle schon zu Instagram abgewandert. Ich war, mit ein paar anderen Hängengebliebenen, fast allein auf Facebook. Mit COVID-19 kamen all die Berufsjugendlichen, die sonst den ganzen Tag auf Arbeit schuften (in Unkenntnis von Instagram) zurück zu Facebook und mein täglicher Meme-Content, den ich eigentlich nur noch für mich selbst postete um den Algorithmus zu verwirren, erhielt plötzlich unerwartete Aufmerksamkeit. Hier mein Best-of der letzten Quarantäne 10 Tage.



Morgen wieder: Missy-Redaktionssitzung!

Unsere neue Genossin Britany!

Auch wenn wir es uns wünschen, Britany hat ihren viralen Post mit der Aufforderung zur Umverteilung von Reichtum und der Aufforderung zum Streik nicht selbst geschrieben. Das war Mimi Zhu, Autorin und Aktivistin. Lest hier mehr über sie: „Meet the Queer Writer Behind the “Comrade” Britney Spears Instagram Post.“