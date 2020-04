Von Christina Mohr

„While you feel like home / And I don’t wanna let go / With you I’m home / I keep holding on / Oh you’re my home“ – mit „Home“ hat Miriam Hufnagl alias AVEC den passenden Song zur Zeit parat, obwohl sie gewiss nicht an Corona dachte, als das Stück entstand. Denn viele Songs der österreichischen Musikerin sind von Melancholie durchdrungen, handeln von Einsamkeit und dem Gefühl der Verlorenheit, wie z. B. „Dance Solo“ oder „Homesick For A Day“.