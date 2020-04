10 Quarantäne „Rezepte“ für Non-Foodies

Von Marie Serah Ebcinoglu

Ich koche nicht gerne. Essen mag ich. Wenn ich aber nach einem langen Tag zu Hause ankomme, dann bin ich entweder zu erschöpft oder schlicht zu hungrig für eine Koch-Aktion. Viele meiner Freund*innen zelebrieren es, sich aus frischen Zutaten selbst eine Mahlzeit zuzubereiten und ich verstehe das auch. Man fühlt sich direkt wholesome und es ist gut für die Seele. Aber ich teile diese Leidenschaft einfach nicht.

Meine Eltern waren auch wirklich keine Inspiration in der Hinsicht. „Ich hab‘ Hunger!“. „Serah, wieso hast du denn Hunger? Wir haben doch Obst im Kühlschrank!“ Also das triggert mich und meine Schwester echt bis heute. Wer will denn Obst, wenn man hungrig ist. Gelernt, wie man sich schnell mal etwas Abwechslungsreiches kocht, haben wir so halt auch nicht wirklich.

Jetzt ist aber Folgendes passiert: ich sitze in der dritten Woche Selbstisolation und mir ist zwischen Home-Office und der vierten Partie Backgammon gegen mich selbst so langweilig geworden, dass ich überdurchschnittlich oft in den Supermarkt tigere. Und da raste ich jedes Mal vor dem Bio-Regal aus. Essen kaufen, Essen kochen und Essen essen ist momentan das Einzige, worauf ich mich jeden Tag wirklich freue. Es vertreibt Zeit und es ist viel besser für meine Psyche, als mir das fünfte Brot zu schmieren. Dabei liebe ich Brot, da bin ich ja ganz deutsch.

Auf Instagram habe ich gesehen, dass eine erhöhte Nachfrage für Rezepte besteht. Deswegen schmeiße ich jetzt auch mal meine und die, die ich gesehen und für gut befunden habe, in den Ring.

Ein kleiner Disclaimer: Es bleibt basic. Diese ganzen „Jamie-Oliver-15-Minuten-Rezepte“ die dann 45 Minuten Zubereitung, eine Stunde aufräumen und 100 Euro Anschaffungskosten verschlingen, machen mich wahnsinnig und erzeugen Minderwertigkeitskomplexe. Falls es dir ähnlich geht, teile ich hier diese 10 „Rezepte“ mit dir.

Krasses Müsli Veganes Sandwich Gemüsepfanne mit Erdnuss-Sauce Kartoffeln mit Spinat Bunter Salat Ofengemüse Hummus (nach Nadia Shehadeh) Burritos Vegane Gemüselasagne Snacks



Krasses Müsli