Mutter, Freundin, Mensch

Frauen und ihr Baby sind eine Bilderbuch-Regenbogenfamilie. Oder wären es, wäre Saskia nur glücklicher mit ihrem Glück.

Der Roman startet mit einem Flug Richtung Kanada, wo Saskia, Juli und Saul nach dem ersten stressigen Jahr als Familie den Samenspender besuchen. Er heißt Karl, ist schwul, Künstler und Saskias bester Freund. Alle zusammen reisen zu Karls Mutter, die auf einer Insel in einer Hippie- Kommune lebt. Es gibt hier Gemüsegärten, Wälder und Meer, kein Internet, jede Menge seltsame Menschen und ein bedrückendes Geheimnis. In diesem etwas eigenwilligen Setting versuchen die drei, ihre Beziehungen zueinander und zum Baby zu klären. In Rückblicken wird außerdem erzählt,…