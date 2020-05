Nur ein Hobby

Von Nadia Shehadeh

Illustration: Emily Eldridge

Wir leben in miserablen Zeiten, und zwar so miserabel, dass alle möglichen Menschen noch mehr im Internet rumdaddeln als bereits zuvor. Was dazu führt, dass meine Social-Media-Kanäle stärker bevölkert sind von Menschen, die mich persönlich zwar kennen, aber bisher eher andere Hobbys hatten, als im Internet auf meine feministischen Ergüsse zu stoßen. Ein nachlässig gepostetes Hummus-Rezept auf meinem Instagram-Kanal führt sie auf einmal direkt zu meinem kleinen und berüchtigten Blog. „Die Shehadeh“, das werden

die unbedarften Menschen aus meinem Nahfeld dann vielleicht denken, „betreibt da ein umtriebiges Plätzchen im Netz, das nicht nur Kochrezepte und Musikvideos bereitstellt, sondern auch handfesten Feminismus – und um Rassismus geht es da auch noch!“

„Bist du die Nadia Shehadeh, die bei diesem Albtr