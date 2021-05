Styleneid: Body Mary

Interview: Hêlîn Dirik

Foto: Stefanie Kulisch

Was trägst du gerade?

Radical Soft ist was ich trage: eine Kombi aus rosa Tüllkleid und Soft Rosa Tufting von @salarodriguez. Da ich im Homeoffice bin, möchte ich, dass mein Körper Bewegungsfreiheit hat. Ich versuche, das auch im Alltag umzusetzen, doch das ist oft schwierig. Es ist z. B. ein Tabu, wenn Menschen, die Brüste und einen großen Körper haben, keinen BH tragen.

Wie kleidest du dich sonst?

Mein Look ist immer eine bewusste Entscheidung. Dabei ist mir wichtig, wo ich mich

bewege und sicher fühle. Mein Outfit besteht oft aus „Layering“. Das heißt, ich ziehe manchmal einen Mantel drüber, den ich erst ausziehe, wenn ich an einem Ort bin, an dem ich mich sicher fühle. Ich liebe meinen Körper und liebe es, ihn zu betonen und „high femme“ zu sein. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich in der Öffentlichkeit auch manchmal damit rechnen muss, dass Menschen übergriffig werden können.

In welchen Situationen?

Z. B. bei Arztbesuchen, was für Menschen mit großen Körpern oft eine totale Katastrophe sein kann. Da versuche ich, nicht mehr die „high femme“ zu sein, sondern kleide mich so, dass ich mich als Patientin ernst genommen fühle.

Welche Rolle spielt Kleidung in deinem…