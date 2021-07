Dein Hund als Pullover

Text: Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland

Ein zu 100 Prozent nachhaltiges Produkt herzustellen, ist so gut wie unmöglich. Anstatt jedoch vor der Komplexität der Herausforderung zu erstarren, konzentrieren sich diese als Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland ausgezeichneten Unternehmer*innen auf einzelne Elemente der textilen Wertschöpfungskette.

Bei „YarnSustain“ wird am Anfang der Kette angepackt, beim Rohstoff, in ihrem Fall dem Garn. Die Probleme bei der textilen Rohstoffbeschaffung sind vielfältig. Baumwollanbau ist wasser- und pestizidintensiv. Bei der Tierhaltung für Wolle kann es ethische Bedenken geben. Dazu kommt die CO2-Belastung beim Transport. Warum also nicht einen Rohstoff nehmen, der schon vorhanden ist, für den Tiere nicht extra gehalten werden müssen — wie die Unterwolle von Hunden?

Das Modell funktioniert so: Hundebesitzer*innen sammeln das von ihren Hunden ausgekämmte Unterhaar und schicken es an „YarnSustain“. Sie können sich das Entgelt dafür auszahlen lassen, oder an Organisationen wie den Tierschutzbund oder die tibetische Hundehilfe spenden. Das Material wird dann gewaschen und zu Garn weiterverarbeitet.

„Die Idee hatte ich schon während meines Mode- und Strick-Design-Studiums“, erzählt Ann Cathrin Schönrock. „In meiner Familie gibt es acht Hunde. Irgendwann hatte ich mal wieder die Unterwolle in der Hand während ich mich zuvor darüber ärgerte, dass es kein Garn gibt, das komplett meinen nachhaltigen und ethischen Ansprüchen genügte.“ Ein Hund verliert im Durchschnitt 500 bis 600 Gramm Wolle pro Jahr. Beim Waschen halbiert sich das Gewicht, 300 Gramm Garn reichen etwa für einen Kinderpulli.

Natürlich gibt es auch Vorbehalte gegen Kleidung aus Haaren von Hunden, die uns als Haustiere näher sind als zum Beispiel Ziegen. Auch taucht oft die Frage nach möglichem Geruch auf. Bei einem Kaschmirpulli käme jedoch niemand auf die Idee, im Laden erst einmal daran zu riechen — und ein Ziegenstall stinkt mit Sicherheit mehr als ein daheim gehaltener Hund. Das fertige Garn ähnelt in der Haptik Kaschmir, weist aber eben eine bessere Umweltbilanz auf. Auch Ann Cathrins eigene Hündin Emma gibt ihre Wolle — eine echte „Ressourcenretterin“.

An einer nachfolgenden Stelle der Wertschöpfungskette setzen Friederike und Florian Pfeffer von „Woollaa“ an: bei der Produktion von Kleidungsstücken. Darüber, wie viele Kleidungsstücke jedes Jahr weltweit produziert, ohne überhaupt gebraucht zu werden, kursieren viele Zahlen. Manche Quellen gehen davon aus, dass bis zu 40 Prozent aller Kleidung weggeworfen wird, ohne jemals getragen zu werden.

Bei „Woollaa“ werden nur die Teile produziert, die auch tatsächlich bestellt werden. Möglich wird das durch eine digitale Strickmaschine, die auch in einer Stückzahl von 1 rentabel produzieren kann. In der Regel gilt bei Strick, wie auch bei den meisten anderen seriell hergestellten Produkten: Je mehr desto günstiger. Hier ist das anders.

Die Kund*innen können auf der Website das Produkt personalisieren. Das sind bisher Babydecken mit Wunschnamen, Schals oder Kissen mit Sprüchen und eigenen Bildern. Der Design- und Bestellprozess ist einfach gestaltet, nach nur fünf Tagen wird geliefert. Wenn nur produziert, was tatsächlich konsumiert wird, dann kommen wir dem Prinzip Nachhaltigkeit einen großen Schritt näher. Bei Strick fällt zudem kaum Verschnitt und somit Abfall an. Die Produktion findet an einem Ort statt, CO2-Emissionen für den Transport halbfertiger Waren um den Globus entfallen.

Bisher können nur rechteckige Teile hergestellt werden. In der Entwicklung sind nun Pullover, bei denen nicht nur Muster und Motive individuell konfiguriert werden können, auch die Art der Bündchen, die Form des Ausschnitts oder die Weite der Ärmel. „Die emotionale Bindung bei einem selbst entworfenen Stück ist höher, es wird länger verwendet“, sagt Friederike Pfeffer, ihr Partner Florian ergänzt: „Das wird auch der ‚Ikea-Effekt‘ genannt. Menschen haben eine höhere Bindung an ein Produkt, an dessen Entstehung sie beteiligt waren. Das erhöht den subjektiv empfundenen Wert.“ Der lange Gebrauch von Kleidung ist schließlich die nachhaltigste Form des Konsums.

Um gesamte Wertschöpfungsketten wie eben die der Textilbranche nachhaltiger zu machen, braucht es jede Menge Gestaltungswillen der Beteiligten, die sich nicht von der Komplexität der Aufgabe einschüchtern lassen, sondern versuchen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Irgendwann werden sich die verschiedenen Problemlösungen zu einem Ganzen zusammenfügen.