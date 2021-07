Styleneid: Insa Wagner

Der*die Künstler*in tüftelt an technisch-sinnlichen Outfitkonstruktionen.

Interview: Zain Assaad

Foto: Johannes Kuczera

Wie lässt sich dein Stil beschreiben?

Tech-Bro meets Secondhandladen- Rückhängestange – mit dem richtigen Fuß in die Krimskramsschublade gefallen.

Inwieweit hängen deine Stilentscheidungen mit deiner Identität als nicht-binäre und autistische Person zusammen?

Ich bin mir sehr bewusst über die geschlechtlichen Lesungen meiner Körperteile und einzelner Kleidungsstücke. Das nutze ich in der Komposition, um eine nicht-binäre Balance

herzustellen, die meine Geschlechtsdysphorie ausgleicht. In der Konstruktion meiner Outfits integriere ich Gürtel und Korsagen, um Druckpunkte am Körper zu erzeugen. Bänder und Gummis stimulieren zusätzlich meine Hände („Stimming“, kurz für selbststimulierendes Verhalten, das auch zur Stressreduzierung beitragen kann, Anm. d. Red.). Außenstehende nehmen diese Objekte als Teil des Outfits wahr, für mich sind sie aber zusätzlich wichtige Tools, um meine autistische Körper- und Sinneserfahrung zu regulieren und zu verarbeiten und mich nicht in der Außenwelt zu verlieren.

Welche Rolle spielen Frisur und Make-up für dich?

Haare und Make-up sind Elemente, die immer mitgelesen werden. Deswegen ist es mir…