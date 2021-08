SKINY will nach dem Motto “Be Yourself” eine Voraussetzung schaffen, seinen Körper mehr zu lieben und zu respektieren. Weil wir selbst einfach genug sind. Wir Menschen sollten das Gefühl genug zu sein viel mehr verinnerlichen und dies möchte SKINY mit der neuen Kollektion bestärken. Die Styles der neuen Kollektion können so kombiniert werden, wie es einem gefällt. Grenzen zwischen Tag- und Nachtwäsche verschwimmen. Ganz neue Tragemöglichkeiten eröffnen sich. Passend dazu setzt SKINY in dieser Kollektion auf Soft BHs mit herausnehmbaren Pads und Cups in den Doppelgrößen A/B und C/D. Bequeme Styles, die auch in größeren Cups toll aussehen und perfekt sitzen. Denn jede und jeder soll sich in den neuen SKINY Styles wohlfühlen und den perfekten Look finden.