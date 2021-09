Lieblingsstreberin: Dominique Pierre

Text: Isabelle Caldart

Illustration: Eva Feuchter

Naiv ist sie nicht. Sie weiß, wie hart es sein wird, sich aus ihrer prekären Situation herauszukämpfen. Und doch hat sie Hoffnung – und genug Willensstärke, sich dem Kampf zu stellen. Dominique „Dom“ Pierre ist eine von fünf Protagonist*innen der kurzlebigen, im Juni überraschend abgesetzten Netflix-Serie „Grand Army“, die an einer Highschool im New Yorker Stadtteil Brooklyn spielt.

Dominique lebt mit Mutter, Schwester und den Kindern der Schwester in einer engen Wohnung. Alle packen mit an, damit das Geld reicht. Dom verkauft Haarprodukte und stylt nach der Schule die Haare anderer Schwarzer Mädchen, während sie gleichzeitig sehr gute Schulleistungen liefern muss, um eine Chance auf eine bessere Zukunft zu haben. Trotz dieser Hindernisse ist sie nicht die typische Figur, die ihr Leben für das Wohl der Familie opfert. Sie weiß, was sie will, und setzt alles daran, ihren Traum zu verwirklichen: Psychologie zu studieren. Gleichzeitig führt Dom aber auch ein ganz klassisches Teenagerleben und ist in einen der beliebtesten Jungen der Schule verknallt.