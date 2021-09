„Oder willst du etwa Isolation?“

Text: Jennifer Beck

Fotos: Vicky Grout

Tirzah Mastin tanzt. Oder sie tut, was zu tun ist, wenn ein Dosenbeat und eine krepierende Flöte in jeden Wirbel eines sehr jungen Rumpfes fahren, wenn sie möchten, dass Gelenke knacken und Fasern reißen, und man altersbedingt noch tut, was BPM von einer*m verlangen, mal loslassen nämlich, aber so richtig, like: bring it on!, aber vor allem, dass es weitergeht, immer weiter, und dass sie für einen Moment scheißegal ist: die Haltung. Man möchte also sagen, Tirzah Mastin tanze, als gäbe es kein Morgen. Dabei ist in ihrem aktuellen Leben nur eine Sache noch unwahrscheinlicher: dass der nächste Tag erst morgen früh anfängt.