Alternativlos

In ihrem Spielfilmdebüt erzählt Regisseurin Maryam Touzani von ungewollter Schwangerschaft.

Von Amina Aziz

Hochschwanger ist Samia (Nisrin Erradi) in den schmalen Gassen von Casablanca auf der Suche nach einer Arbeit und Bleibe. Ihr Dorf musste sie verlassen, von ihrer Schwangerschaft weiß niemand. Ihrer Familie hat sie erzählt, dass sie in einem Kosmetiksalon arbeitet und dass es ihr gut geht. In Wirklichkeit geht es ihr alles andere als gut. Niemand ist bereit, ihr auszuhelfen, bis sie auf Abla (Lubna Azabal) trifft, die aus dem Fenster ihrer Küche heraus hausgemachte Backwaren verkauft. Selbst prekär lebend, ringt sie sich dazu durch, Samia bis nach der Geburt Unterschlupf zu gewähren. Abla ist distanziert im Umgang mit Menschen und auch sehr streng zu ihrer achtjährigen Tochter

Warda (Douae Belkhaouda), benannt nach der großen algerischen Sängerin, deren Musik Abla nach dem Tod ihres Mannes aufgehört hat zu hören. Samia und Warda verstehen sich und außerdem macht Samia hervorragende Rzizas, eine Art Pfannkuchen, die sich wunderbar verkaufen. Die beiden bringen Abla dazu, wieder Fröhlichkeit in ihr Leben zu lassen. Gleichzeitig jedoch rückt auch die Geburt immer näher und Samias Wunsch verfestigt sich: Sie möchte das Kind direkt zur Adoption freigeben. Als es am Tag des Opferfests zur Welt kommt, haben die Behörden aufgrund des Feiertags geschlossen und Samia ist gezwungen, das Neugeborene zu behalten. Sie verflucht ihre Situation und fragt sich, ob und wie sie eine Verbindung zum Baby aufbauen soll.