Die Sache mit den trans Leuten

Von Renée Grothkopf

Illustration: Tina Kaden

Die Diskussionen um Transgeschlechtlichkeit drehen sich im Kreis. Über die Situation transgeschlechtlicher Menschen, insbesondere Frauen und transfeminine Personen, wird in Deutschland wenig geredet. Wenn doch, geht es meist um die Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Transsexuellengesetz“ (TSG), das es trans und nicht-binären Menschen sehr schwer macht, ihren Namen und Personenstand zu ändern, und sie psychologisiert. Stets sind trans Personen das „Neue“, das von cis Menschen entdeckt wird, wie etwa die Autorin und Künstlerin Morgan Faye Page in „Never Be New Again“ schreibt. Das führt dazu, dass es selten zu tiefergehenden Diskussionen über die Lebensrealitäten von trans Menschen und deren materielle Situation kommt. Die britische Journalistin und Autorin Shon Faye schildert in ihrem jüngst erschienenen Buch „The Transgender Issue“, das 2022

auch auf Deutsch erscheinen wird, die Lebensrealität transgeschlechtlicher Personen durch Gespräche und analysiert die mediale Debatte in Großbritannien. Diese besteht oft darin, trans Menschen zu sensationalisieren, sie lächerlich zu machen sowie TERFs (Trans- Exclusive Radical Feminists) auffällig viel Gehör zu schenken. So wurde kürzlich auf Druck Letzterer ein Absatz aus einem Interview mit Judith Butler im „Guardian“ gekürzt, in dem Butler „Anti-Genderismus“ als dominanten Strang des zeitgenössischen Faschismus bezeichnet. An diesen und weiteren Beispielen zeigt Faye, wie das enorme mediale Interesse an trans Menschen als Abwehrmechanismus gegen deren Befreiung verstanden werden kann. Sie führt dies u. a. auf die koloniale Vergangenheit Großbritanniens zurück. Das Empire hat die Geschlechterbinarität gewaltvoll in seinen Kolonien durchgesetzt und in Abgrenzung zu ihnen musste in England an einem rigiden Geschlechtersystem festgehalten werden. Aber darüber, dass die Geschlechterbinarität zutiefst kulture…