Im Traumahaus

Interview: Hengameh Yaghoobifarah

In deiner Einleitung benennst du die Macht über kollektive Geschichtsschreibung durch Archive. Das Wort ,,Archiv“ komm vom altgriechischen ρχεῖον („arkheion“), wie du mit Verweis auf Jacques Derrida ausführst, übersetzt heißt es „das Haus des Herrschenden“. Im Original hast du den Titel „In The Dream House“ gewählt, auf Deutsch ist es „Das Archiv der Träume“. Durch die Wortverwandtschaft funktioniert beides. Warum hast du dich für das Haus entschieden?

Anfangs hieß das Memoir einfach „House In Indiana“, ein großer Teil der Geschichte spielt in dem US-Bundesstaat. Ich mochte diesen Arbeitstitel nicht, „House In Indiana“ hatte nichts Universelles an sich, es war zu spezifisch …

Es klingt nach True Crime.

Genau. Ich hatte Angst, dass am Ende alle mit mir über Indiana reden wollen. (lacht) Das interessiert mich doch gar nicht! Häuser und Zuhause als Metaphern haben mich hingegen

viel mehr beschäftigt, in ihnen verbirgt sich das Häusliche. Dann dachte ich an das Traumhaus und seine Mehrdeutigkeit. Es ist so abstrakt wie präzise und an keinen Ort gebunden, es kann ein Haus der Träume sein oder ein Haus, das mich in den Träumen heimsucht.

„Das Archiv der Träume“ passt gut für ein experimentelles Memoir, der Titel transportiert eine Multidimensionalität. Er birgt etwas Episches und zugleich Kryptisches; es lässt sich unterschiedlich auslegen. Ähnlich steht es um das Thema häusliche Gewalt. Besonders psychologische Gewalt wird oft verharmlost oder zu einem Akt der Liebe verklärt. Das hält die Betroffenen in Vagheit und Einsamkeit gefangen. Wie viel Gesprächsbedarf es um Gewalt in queeren Beziehungen gibt, hat dein Buch verdeutlicht. Es ist sowohl inhaltlich als auch handwerklich stark. Bei queeren oder rassifizierten Autor*innen fällt Letzteres – also die literarische Analyse des Werks – häufig unter den Tisch. Hast du das Gefühl, in der Rezeption wurde beides gleicherma…