Der Missy Geschenk-Guide

“Was könnte ich meinen Liebsten nur schenken? Und was würde mir jetzt Freude machen?” Jedes Jahr stolperst du ohne Ziel in die überfüllten Malls oder surfst stundenlang im Internet auf der Suche nach dem einen Geschenk. Damit ist jetzt Schluss! Hier kommen ein paar Missy-Empfehlungen – von kreativen (Gemeinschafts-)Geschenken über Bücher, Mode und Kleinkram bis hin zu Initiativen, von denen es sich lohnt, eine Spende zu verschenken.

1 Kartenspiel Parents Are Human

Deeptalk mit deiner Familie fällt dir schwer, weil die Sprachbarriere real ist? Diese Hürde möchte das Kartenspiel Parents Are Human überwinden. Das bilinguales Kartenspiel wurde kreiert, um dir und deinen Eltern (oder anderen Familienmitgliedern) zu helfen, eine tiefere Bindung aufzubauen, indem sich die Spielenden gegenseitig Fragen stellen. Das Spiel ist in einfacher Sprache auf Englisch/Chinesisch, Deutsch/Vietnamesisch, Englisch/Spanisch, Englisch/Koreanisch und Tagalonisch/Philipinisch/Englisch erhältlich. Deine Familiensprache ist nicht mit dabei? Dann kannst du sie den Macher*innen gern vorschlagen.

2 DIY! Schalen, Kerzenhalter und mehr aus Modelliermasse

Selbstgemacht ist oft am schönsten. Doppelt schön, wenn man eine gemeinsame Aktion verschenken kann. Aus lufttrocknender Modelliermasse können supereinfach Kerzenhalter, Schalen, Teller, Dosen und mehr gebastelt werden, die du im Anschluss einfach bemalen kannst. Modelliermasse gibt es ab 9 Euro z. B. bei Modulor.

3 Puzzles von Familiar Faces

Familiar Faces macht aus Illustrationen von Künstler*innen wunderschöne Puzzles, die man sich direkt an die Wand hängen möchte. Auch einige Missy-Illustrator*innen sind vertreten. Traust du dich an die tausend Teile heran? Für 34 €.

4 MUSCHI MUSCHI – queer feminist Tattoos in Berlin

“Make it last forever / friendship never ends”: Warum nicht mal etwas wagen und ein Tattoo verschenken? Die Handpoke-Tätowiererin Macha Machenka eröffnete ihr queerfeministisches Tattoo Studio in Berlin, um eine bunte Alternative in der Tattooszene zu etablieren. Einen Eindruck von der Kunst, die das Studio anbietet, kannst du durch das ebenfalls dort angebotene Tarotkarten-Set bekommen, das von 43 verschiedenen FLINT-Tätowierer*innen designt wurde. Die Einnahmen gehen an einen Verein in Russland, der Familien unterstützt, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

5 Die besten Bücher 2021

Im Laufe des Jahres haben wir dir in jeder Missy die neuesten Bücher präsentiert, die es sich lohnt zu lesen und zu verschenken. Hier findest du jede Liste aus jeder Missy des letzten Jahres mit unseren Buchtipps (die natürlich dein Buchladen nebenan hat oder bestellen kann ;)!)

Die Missy Buchtipps 01

Die Missy Buchtipps 02

Die Missy Buchtipps 03

Die Missy Buchtipps 04

Die Missy Buchtipps 05

Die Missy Buchtipps 06

6 Geschenke für die Kleinen: Tebalou

Auf der Seite des Buch- und Spielwarenladens Tebalou findest du Geschenke für die Kleinsten, die sich nicht nach heteronormativen und eurozentristischen Maßstäben orientieren. Von Schwarzen Puppen über antirassistische Kinderbücher und Stiftesets mit verschiedensten “Hautfarbe-Stiften” – die Auswahl ist groß!

7 Kinderbuch “Lina, die Entdeckerin”

Das Bilderbuch “Lina, die Entdeckerin” erzählt von der Forschungsreise der neugierigen Lina, die ihren eigenen Körper bereist und dabei entdeckt. Dabei wird die Vulva ins Rampenlicht gerückt. Linas unterhaltsame Reise wird ergänzt durch Wissen rund um Körperbehaarung und -hygiene, Nacktheit und Erwachsenwerden.

8 Fotoband “Hybrid Identity”

Wir legen dir İlayda Kaplans Fotoband “Hybrid Identity” wärmstens ans Herz. Die Frage, welche Faktoren in unserem Umfeld unsere Identität beeinflussen und was Identität für Menschen bedeutet, hat İlayda Kaplan fotografisch festgehalten und mit kleinen Texten untermalt.

9 Hörbuch “Eure Heimat ist unser Albtraum”

Die von Missy Hengameh Yaghoobifarah mit Fatma Aydemir herausgegebene Essaysammlung “Eure Heimat ist unser Albtraum” gibt es jetzt als Hörbuch. Alle Einnahmen, die daraus entstehen, werden an die Initiative KOP-Berlin gespendet, die unten ebenfalls aufgelistet ist.

9 Feministischer Fanschal

Radically soft von innen und außen. Mit diesen feministischen Schals trotzt es sich dem kalten Winter besonders gut. Die Motive auf deinem Schal kannst du in dem Feminismus-Fanschal-Generator selbst zusammenstellen. 5 € von jedem Schal werden an Frauen helfen Frauen Hamburg e.V., den Afghanischen Frauenverein e.V. oder an Plan International/Mädchen-Fonds gespendet, eine Präferenz kannst du bei deiner Bestellung mit angeben. Also wir sind Fans vom Female Club 1. FC Superpower.

10 Badass Prints!

Wir sind verliebt in diese queerfeministischen Designs von Badass Prints! Hier findest du wirklich alles, was dein Herz begehrt: von lässigen Hoodies bis Wochenplaner, Portemonnaies mit süßem Druck oder frechen Stickern – für jedes Budget findest du Geschenke für dich und andere.

11 Queerfeministische Kunst

Für einen schmalen Taler findest du ebenfalls bei Rory Midhani queerfeministische Geschenkideen. Wie wäre es mit einem sexy Print für die Wand oder hotten Stickern für dein Notizheft?

12 Designs von unabhängigen Künstler*innen

Über die Website Everpress haben unabhängige Künstler*innen die Möglichkeit, ihre T-Shirt-Designs direkt an Kund*innen zu verkaufen. Viele Erlöse der Designs gehen an Soliprojekte und: Es wird immer nur so viel produziert, wie bestellt wird. Gut zum Stöbern und Supporten.

13 Gutscheine vom Secondhandladen

Eine gute Idee, um fairer Fashion zu verschenken, ist, die Secondhandläden in deiner Nachbarschaft nach Geschenkgutscheinen zu fragen.

14 Missy Merch

In unserem Missy Shop findest du Alles, was dein queerfeministisches Herz begehrt – vom Missy Wandkalender 2022, über stylische Tennissocken bis zu dem Geschenk schlechthin: dem Missy Geschenk-Abo. Für nur 30€ bekommst du, deine Tante, Nachbarin oder deine Geschwister das ganze Jahr die aktuelle Missy direkt in den Briefkasten geschickt.

Spenden

Anderen eine Spende zu schenken, in ihrem Namen, ist doppelt schön. Hier ist eine (natürlich sehr unvollständige) Liste von Projekten und Initiativen, an die es sich lohnt zu spenden.