Dein Missy-Horoskop 2022

Text: Emotional Labor Queen

Illustration: Diana Bobb

Widder

(21. März–19. April)

Widdersonne und in der Venus

Liebste*r Widder,

im Jahr 2022 wirst du die Bedeutung von Stärke und Stabilität erleben, die von Heim und (Wahl-)Familie ausgeht. Das Jahr wird von dir fordern, für die Menschen in deinem Leben und die gemeinsamen Momente dankbar zu sein. Vielleicht fällt es dir momentan schwer, weil du in dieser Welt derzeit keine Erfüllung findest und dich nach mehr sehnst? Überprüfe, wen du in dein Leben lässt und mit wem du deine Energien teilen möchtest. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die zwischenmenschlichen Beziehungen zu würdigen, die du bisher gepflegt hast. Ich weiß, dass es verlockend ist, sich ins Unbekannte zu stürzen, aber mit dem, was dir vertraut ist, geduldig zu sein, wird sich für dich auf lange Sicht auszahlen.

Stier

(20. April–20. Mai)

Stiersonne und in der Venus

Liebste*r Stier,

in diesem Jahr wirst du die transformative Kraft von Weiterentwicklung und Loslassen erleben. Nach dem kreativen Schub des letzten Jahres geht es 2022 darum, dein Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen und offen für das Unbekannte zu sein. Es kann ein schmerzhafter Prozess sein, unsere Muster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu hinterfragen, aber dieser Prozess ist für dich notwendig, um vorwärtsgehen zu können. Die Fähigkeiten, die du im letzten Jahr durch deine kreative Praxis erworben hast, kannst du im heilenden Prozess des Annehmens und Loslassens anwenden. Nimm dich dieser Gefühle an und dann: drop it like it’s hot.

Zwillinge

(21. Mai–20. Juni)

Zwillingsonne und in der Venus

Liebste*r Zwilling,

im Jahr 2022 wirst du ein Gleichgewicht zwischen Abenteuer und Routine erleben. Es liegt in deiner Natur, zu erforschen und neue Wege zu entdecken. Da die Kommunikation eines deiner wichtigsten Werkzeuge ist, lag dein Fokus im letzten Jahr auf dem Formulieren deiner Träume und Wünsche. In diesem Jahr kommst du nicht nur endlich deinem Wunsch näher, das Abenteuer deines Lebens zu verwirklichen, sondern wirst auch lernen, in den alltäglichen Dingen Freude zu finden. Um das Leben in vollen Zügen zu genießen, musst du dich zurückziehen und auftanken, bevor du dich wieder auf Entdeckungsreise begeben kannst.

Krebs

(21. Juni–22. Juli)

Krebssonne und in der Venus

Liebste*r Krebs,

im Jahr 2022 wirst du die schwierige, aber wichtige Aufgabe haben, deiner Gesundheit Vorrang zu geben. Normalerweise ist es dein Hauptanliegen, andere zu versorgen – sei es emotional oder physisch. In diesem Jahr wirst du allerdings aufgefordert, deine eigenen Batterien aufzutanken und diese nicht mehr leerlaufen zu lassen. Das Universum wird dich auffordern, deiner Erholung Vorrang zu geben. Wie sehen Pausen für dich aus? Was ist der Unterschied zwischen emotionaler und physischer Pause? Wie sieht Gesundheit für dich aus, und vor allem: Wie fühlt sie sich für dich an? Wenn du dir mehr Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wie du besser auf dich achten kannst, dann wirst du auch langsam beginnen, dein Können und dein Talent mit anderen zu teilen.

Löwe

(23. Juli–22. August)

Löwesonne und in der Venus

Liebste*r Löwe,

im Jahr 2022 wirst du erfahren, wie wichtig Freund*innenschaften sind. Platonische zwischenmenschliche Beziehungen und deine Wahlfamilie werden im Jahr 2022 dein Hauptaugenmerk sein. Neue Menschen kennenlernen, deine Freund*innenschaften erweitern und die derzeitigen Beziehungen der Menschen in deinem Leben neu zu definieren – das sind alles Dinge, die in diesem Jahr deine volle Aufmerksamkeit brauchen. Wenn du deine Freund*innenschaften in den Vordergrund stellst, kannst du die bereits geknüpften Beziehungen vertiefen und wirst auch erkennen, wie wichtig es ist, Bindungen außerhalb eines romantischen Kontexts aufzubauen.

Jungfrau

(23. August–22. September)

Jungfrausonne und in der Venus

Liebste*r Jungfrau,

im Jahr 2022 wirst du die Freude und das Vergnügen haben, das volle Leben zu genießen. Jungfrauen neigen dazu, sich selbst unter Druck zu setzen, wenn es um Erfolg und Leistung geht. Aber 2022 ermutigt dich das Universum, eine andere Richtung einzuschlagen. Du wirst anfangen, wahrzunehmen, was dir Freude bereitet, und dann beginnen, diesen Momenten, Handlungen oder Situationen Vorrang zu geben – einfach nur aus Freude daran. Das Jahr mag sich für dich anfangs öde und träge anfühlen, aber wenn du immer wieder Freude in dein Leben lässt, werden Zufriedenheit und Vergnügen fester Bestandteil deines Lebens werden.

Waage

(23. September–22. Oktober)

Waagesonne und in der Venus

Liebst*r Waage,

2022 wirst du die Magie der emotionalen Befreiung erleben. Während du normalerweise Überstunden machst, um Harmonie zu bewahren, wirst du 2022 diese Kraft nach innen richten. Versuche, alle deine Gefühle zu hören und zu respektieren – auch die, die sich zunächst unbequem anfühlen. Lass sie durch dich hindurchfließen und unterdrücke sie nicht. Waagen sind permanent mit ihren Beziehungen zu anderen Menschen beschäftigt, aber es wird endlich Zeit, dich nicht mehr dafür zu entschuldigen, wer du bist und was du willst! Das Universum fordert dich auf, mutig zu sein und all deine verschiedenen Facetten zu akzeptieren. In diesem Jahr wird deine Beziehung zu dir selbst die wichtigste sein.

Skorpion

(23. Oktober–22. November)

Skorpionsonne und in der Venus

Liebste*r Skorpion,

im Jahr 2022 erlebst du das Wunder der Liebe und der Romantik. Letztes Jahr hast du noch viel Zeit damit verbracht, dich um die Wünsche, Bedürfnisse und Grenzen anderer Menschen zu kümmern. 2022 wird dein Fokus jedoch auf der Liebe, die du für dich selbst (er-)schaffst, liegen. Und schließlich wirst du die von dir geschaffene Liebe mit anderen Menschen teilen. Wenn du das Gefühl hast, Bestätigung von außen zu brauchen, dann versuche, zunächst auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören. Es könnte von Vorteil sein, ein heiliges Ritual der Selbstliebe zu schaffen, denn das wird dir auf deiner emotionalen Reise ungemein helfen. Wenn du der Selbstliebe in deinem Leben weiterhin Priorität einräumst, wird die Liebe zu dir finden.

Schütze

(22. November–21. Dezember)

Schützesonne und in der Venus

Liebste*r Schütze,

im Jahr 2022 wirst du Gelassenheit in deiner inneren Ruhe finden. Dein Tierkreiszeichen der*des Suchende*n birgt in sich, dass du die Welt ständig in ihrer physischen, emotionalen und spirituellen Form entdecken willst. Du bist oft auf der Durchreise und dein Weg bringt dich deinem Ziel entweder näher oder weiter weg. 2022 wird für dich ein Ruhepunkt sein, ein Ort zum Durchatmen, zum Innehalten und Zuhören. Vielleicht fühlst du dich zu Dingen hingezogen, die du nicht gewohnt bist: Stille, Selbstbeobachtung und Gelassenheit. Hör auf dein Bedürfnis nach Ruhe und plane sie dir so ein, dass du Zeit für Selbstreflexion hast. Wenn du im gegenwärtigen Moment bleiben kannst, ohne dir deine Zukunft vorzustellen oder in der Vergangenheit zu verharren – dann geschieht der Zauber.

Steinbock

(22. Dezember–19. Januar)

Steinbocksonne und in der Venus

Liebste*r Steinbock,

im Jahr 2022 wirst du das Glück einer hoffnungsvollen und positiven Einstellung erleben. Normalerweise liegt dein Schwerpunkt auf physischen, praktischen und logischen Dingen. 2022 wirst du jedoch ein spirituelles oder zumindest emotionales Erwachen erleben, bei dem du zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Silberstreif am Horizont sehen wirst – in jeder Situation, in jedem Menschen und jedem Umstand. Du wirst feststellen, dass du allgemein eine positivere Einstellung haben und diese auch in deinem täglichen Leben finden wirst. Wenn es jemandem im Jahr 2022 gelingt, diesen Prozess zu verwirklichen, dann dir!

Wassermann

(20. Januar–18. Februar)

Wassermannsonne und in der Venus

Liebste*r Wassermann,

im Jahr 2022 wirst du das befreiende Gefühl von Bodenständigkeit erfahren. Seitdem Saturn in den Wassermann eingetreten ist, war das Jahr 2021 eine besondere Herausforderung für dich. Dein Bestreben, dich zu disziplinieren und zu organisieren, könnte sich als anstrengender herausgestellt haben, als du es dir vorgestellt hattest. Es ist wichtig, dass du geduldig mit dir bist! Dir selbst zu versichern, dass du auf dem richtigen Weg bist, und dir physisch Gutes zu tun, ist wichtig, um auf dem Boden zu bleiben. Halte durch Schatz.

Fische

(19. Februar–20. März)

Fischesonne und in der Venus

Liebste*r Fische,

2022 wirst du erleben, wie aufregend es für dich sein kann, dich einer kreativen Tätigkeit zu widmen. In letzter Zeit hast du dich zu sehr mit den Gefühlen anderer Menschen beschäftigt, was dazu geführt hat, dass die Grenzen, die du zwischen dir und deinen Mitmenschen gesetzt hattest, verwischt sind. In diesem Jahr wirst du dich weniger um andere und mehr um dich selbst kümmern. Du kannst dich emotional für andere einsetzen, während du dich weiterhin auf die Dinge konzentrierst, die dich glücklich machen. Ob du nun schreiben, tanzen, zeichnen, fotografieren oder musizieren willst – Wähle ein kreatives Ventil und halten dich nicht zurück!