Literatur- und Comictipps 02/22

Das Recht auf Sex

Gibt es ein Recht auf Sex? Können wir unser Begehren beeinflussen? Dürfen Profs mit ihren Studierenden schlafen? Diese und viele andere Fragen rund um Sex, Sexualität oder Konsens diskutiert die Philosophin Amia Srinivasan in ihrem Essayband. Besonders daran ist die Offenheit, mit der sie ihre Gedanken in teils widersprüchliche Richtungen auslegt und so auch feministisch informierte Leser*innen mit Wendungen überrascht und herausfordert, wenn sie z.B. die Versteifung der Konsensdebatte auf rein juristische und bestrafende Perspektiven kritisiert. Statt sich auf die Frage zu beschränken, ob Professor*innen mit ihren Studierenden schlafen dürfen, fragt sie, warum Lehrpersonen

das überhaupt wollen und kein Bewusstsein im Umgang mit ihrer Machtposition erlernen. Auch sonst zeichnet sie die komplexen feministischen Debatten der letzten Dekaden rund um Porno, Sexarbeit oder Transfeindlichkeit übersichtlich nach, ohne dabei in Logiken von richtig/falsch zu verbleiben. Ihre Schlussfolgerungen sind trotzdem pointiert und zeugen von einer Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Macht in Theorie und Praxis – was man von der deutschen Übersetzung leider nicht behaupten kann. Statt bspw. „trans“ als Adjektiv zu verwenden – wie von queeren Communitys gewünscht und auch im englischen Original der Fall –, wird hier von „Transfrauen“ oder „Transmenschen“ geschrieben und somit werden queerfeindliche Perspektiven verstärkt, gegen die Srinivasans Texte eigentlich argumentieren. Franzis Kabisch

Amia Srinivasan „Das Recht auf Sex“ ( Aus dem Englischen von Claudia Arlinghaus & Anne Emmert. Klett- Cotta, 320 S., 24 Euro )