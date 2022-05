Musik- und Podcasttipps 03/22

Leyla McCalla

„Breaking The Thermometer“

( Anti Records )

Auch auf ihrem vierten Soloalbum setzt sich Sängerin, Cellistin und Gitarristin Leyla McCalla intensiv und komplex mit einem leitenden Thema auseinander. Diesmal mit dem Wirken des Radio Haiti, des ersten unabhängigen Senders Haitis, der von 1957 bis 2003 in haitianischem Kreyòl ausgestrahlt wurde und maßgeblich zum Selbstverständnis der Bevölkerung beitrug. McCalla, Tochter haitianischer Eltern, die in die USA einwanderten, wurde von der Duke University (North Carolina) beauftragt, für ein Theaterprojekt mit dem Radioarchivmaterial zu arbeiten. Daraus entstanden die 15 Titel für „Breaking The

Thermometer“. Sie ließ sich von den alten Aufnahmen inspirieren, mixte sie mit eigenen Erfahrungen als Migrantin zweiter Generation und von Besuchen in Haiti oder orientierte sich an großen Hits des Senders, z. B. Songs von Manno Charlemagne. Found Footage nutzte sie als Basis für Collagen in kurzen Audiotheaterstücken, Sounds wie Wasser oder Stimmgewirr verwebt sie mit Percussion und Saitenklängen, mal staccato, mal in eleganten Arpeggio-Wellen, und lässt ihre klare Stimme in Französisch, Englisch oder Kreyòl einfließen. Die Lovestory des Radio- Host-Paares Jean Dominique und Michèle Montas inspirierte sie zum Ohrwurm „Vini We“. Imke Staats

