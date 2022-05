Debattenkultur? Gewaltkultur!

In Deutschland wird über vieles debattiert: Wetter, Mobilität, Energiegewinnung, Menschenleben, Ernährung. Das Übliche also.



Sobald es um Menschenleben geht, wird die Lage oftmals heikel. Sagen Leute in Machtpositionen. Wenn es um er- und überlebte Diskriminierungsmechanismen geht, ist das Letzte, was Betroffene brauchen, einen Thomas und eine Steffi, die unsere Leben zur Debatte stellen wollen. Oftmals gerne auch mit Verweis auf eine „offene Debattenkultur, in der doch alles diskutiert werden können muss“.

Überraschenderweise sind es dieselben Leute, die sehr erzürnt reagieren, wenn plötzlich einmal ausnahmsweise und völlig ohne gesellschaftliche Konsequenzen die eigene Lebensrealität und Existenz „zur Debatte“ gestellt wird. Leute als weiß, cis, hetero, nicht behindert zu bezeichnen sei ja doch arg persönlich, angreifend und gar verallgemeinernd. Potzblitz, so fühlt sich das also an? Ich hatte keine Ahnung. Und hierbei, wie gesagt, kommt kein weiterer Nachteil zum Tragen. Menschen werden als das bezeichnet, was sie sind. Eine Beschreibung.

Umgekehrte Diskriminierung? Oh Boy, ich hab dich cis genannt. Dadurch hab ich weder die institutionelle Macht erhalten, um über dein Geschlecht bestimmen zu können, noch hab ich das Patriarchat gestürzt. Keine Sorge, an Letzterem bin ich dran. Also chill mal kurz, ist übrigens auch nix Schlimmes daran, cis zu sein. Und das stimmt auf so vielen Ebenen.

In unserer Dominanzgesellschaft wachsen viele Menschen in dem Bewusstsein auf, „der Normalzustand“, also der Standard zu sein. Alles, was sie nicht verkörpern, im wahrsten Sinne, gilt als Ausnahme, als Abweichung, manchmal auch als Fehler, als etwas, das repariert oder gar „geheilt“ werden müsse.

Und exakt das kommt dabei heraus, wenn „über“ Menschen gesprochen wird. Wenn aus den tatsächlichen Themen Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Heterosexismus eine Umformulierung hin zum „Thema Transgender“ betrieben wird. Cis Personen rücken den Fokus weg von unseren Betroffenheiten, unserer erlebten Gewalt, hin zu einer negativen Thematisierung unserer Existenzen. Sie machen uns zum Problem. Was hierbei passiert, ist nichts Geringeres, als unsere Leben zu etwas Debattierbarem zu machen. Und dieses Phänomen ist keineswegs auf Transfeindlichkeit beschränkt, sondern zeigt sich überall.

„Die sind aber auch so laut“, oh jee. Gebt das Mikrofon ab, dann müssen wir nicht schreien, aber wir werden es sicherlich trotzdem tun.

„Die sind aber auch mittlerweile so viele“, ach, du meine Güte. Und das von Leuten, die uns eben noch als irrelevant bezeichneten, weil wir doch „grade einmal 0,000001 Prozent der Bevölkerung ausmachen“ würden. (Anmerkung: Zahl variiert je nach behauptender Person.)

„Die sind aber auch so aggressiv“, sagen Leute, die zwei Geschlechterkategorien erfanden und Gewalt gegen alle ausüben, die diese Einteilung kritisieren, die daraus hervorbrechen wollen. Und, ja, das sagen Leute, die das sogenannte Transsexuellengesetz erfanden und verteidigen. So ein Comedyprogramm könnte ich gar nicht schreiben.