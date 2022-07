Dancebattle gegen das Patriarchat

Von Alisa Fäh

Vorurteile übers Dicksein? Gibt’s unzählige. Die Musikerin Lizzo zerschmettert sie alle – gemeinsam mit Tänzerinnen, die an ihrer Seite auf der Bühne stehen. Um ebendiese dreht sich ihre Realityshow, in der sie nach Verstärkung für ihre Crew sucht. Die Initialzündung: Lizzo will mit Tänzerinnen auf der Bühne stehen, die aussehen wie sie – die Vorschläge von Agenturen spiegeln das allerdings nicht wider. „Wenn ich eine TV-Show bekommen muss,

damit die Welt den Wert von uns großen Girls sieht, Bitch, dann mache ich das!“, schreibt sie auf Instagram.

Entstanden sind acht Folgen, in denen 13 Kandidatinnen von Mentorinnen wie SZA und Tanisha Scott unterrichtet werden und Choreos performen. Klanglich gibt’s quasi die gesamte Diskografie an Lizzo-Bangers, hier und da schleichen sich Tracks von anderen Künstlerinnen wie Beyoncé und Missy Elliott ein. Dass nicht in jeder Episode eine Kandidatin nach Hause geschickt wird und schlussendlich mehrere Frauen den Job kriegen, ist erfrischend. Ebenfalls spannend: Die Tänzerinnen bringen verschiedene Erfahrungsschätze mit, für Lizzo ist nämlich vor allem eins wi…