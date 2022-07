5 Must-haves für einen Roadtrip mit Freund*innen

*Anzeige Ein Roadtrip ist immer ein Abenteuer, das gut vorbereitet sein sollte. Mit diesen fünf Must-haves steht einer Reise voller Spaß und Entspannung nichts im Weg.



SNACKS

Auf einer langen Autofahrt ist genügend Essen und Trinken ein Muss, um fit und gut gelaunt zu bleiben. Um Streitereien aufgrund von “Hangriness” zu vermeiden, sind genügend Snacks im Gepäck, die als Nervennahrung auf einer langen Fahrt dienen, unverzichtbar. Außerdem ist Essen einfach ein super Zeitvertreib und Stimmungsaufheller.



MUSIK – TEUFEL BOOMSTER

Für viele ist Musik auf einem Roadtrip essentiell und die beste Begleiterin. Voll aufdrehen, mitsingen, in Nostalgie schwelgen und neue unvergessliche Momente schaffen – all das macht einen guten Roadtrip aus. Dafür ist ein robuster Lautsprecher, wie der Teufel Boomster bestens geeignet und sorgt auch für den perfekten Sound bei einem Zwischenstopp oder am Ziel.

KISSEN

Bei einer längeren Fahrt durch die Nacht solltet ihr euch gut ausruhen. Da das Auto normalerweise keinen allzu komfortablen Schlafplatz bietet, vor allem wenn es vollgepackt ist, kann ein (Nacken-)Kissen eine Rettung sein. Denn vor allem die Fahrer*innen sollten kurz vor oder nach einem Fahrer*innenwechsel die Möglichkeit haben, die Augen zu schließen und ihre Batterien aufzuladen.



POWERBANK

Sind wir mal ehrlich: Ohne unser Handy sind wir aufgeschmissen – vor allem unterwegs. Damit euch der Strom nicht ausgeht, und ihr jegliche Orientierung, sowie Kontakt zur Außenwelt verliert, soltet ihr auf jeden Fall eine Powerbank mit auf den Roadtrip nehmen. Just in case. Außerdem muss ja auch für die Musik garantiert werden.



KAMERA

Auf Roadtrips passieren häufig die aufregendsten aber auch

schönsten Dinge. Um diese unvergesslichen Momente mit deinen Freund*innen festzuhalten, solltet ihr so viele Fotos wie möglich machen. Ob Einwegkamera, Polaroid, oder Videokamera – ihr werdet euch im Nachhinein darüber freuen, alles dokumentiert zu haben. Vielleicht könnt ihr dann daraus sogar ein Fotoalbum erstellen, worin ihr die

Erinnerungen sammelt.