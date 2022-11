Lieblingsstreberin: Elena Greco und Raffaella Cerullo

Von Holle Barbara Zoz

Aus der Perspektive der strebsamen Elena, genannt Lenù, erzählt Elena Ferrante ihre Neapel-Romane, daran hält sich auch die auf den Romanen beruhende Serie „Meine geniale Freundin“. In Neapel wächst Lenù in einem armen und von mafiöser Gewalt geprägten Viertel auf. Die Romanreihe und die Serie verfolgen ihre Kindheit in den 1950er-Jahren, ihren Bildungsaufstieg in den 1960er- und 1970er-Jahren und vor allem ihre jahrzehntelange Freundinnenschaft mit Nachbarskind Raffaella, genannt Lila, der eine solche Bildung verwehrt bleibt. Die ständige Frage ist: Welche der beiden ist eigentlich die „geniale Freundin“? Als Kinder kaufen sich Lila und Lenù gemeinsam ihr erstes Buch („Betty und ihre Schwestern“) und träumen davon, Schriftstellerinnen zu werden.

Klug und fleißig zeichnet Lenù sich in der Schule aus, darf als eines von wenigen Kindern aus ihrem Viertel eine weiterführende Schule besuchen. Die hochintelligente Lila, die Waghalsigere der beiden, muss dagegen früh anfangen zu arbeiten. Während Lenù Latein und Altgriechisch paukt und ein Stipendium für eine renommierte Universität in Pisa erhält, heiratet Lila noch als Teenagerin, ist gefangen in einer gewalttätigen Ehe und bekommt ein Kind. Lenùs Traum erfüllt sich: In ihren Romanen schreibt sie später über das Aufwachsen in der Arbeiter*innenklasse von Neapel, Themen der aufkommenden Frauenbewegung und weibliche Sexualität. Die Freundinnenschaft von Lenù und Lila ist geprägt von Konkurrenz, Missgunst und Rivalität um einen Mann, dennoch können sie sich immer aufeinander verlassen und Lila bleibt stets Lenùs Antrieb. Auch Lila gelingt es, aufzusteigen und die brutale Arbeit in einer Wurstfabrik hinter sich zu lassen, sie beginnt, Algorithmen zu pauken, später betreibt sie ein Rechenzentrum.

Lenù zeigt, wie Bildung Türen öffnen kann und wie schwer es trotzdem ist, erfolgreich zu sein, wenn man über wenig Kapital jeglicher Sorte verfügt. Lila zeigt, welch brutale Auswirkungen es hat, wenn einer Bildung verwehrt bleibt, weil man ein armes Mädchen in einer patriarchalen Gesellschaft ist.

Dieser Text erschien zuerst in der Missy 06/2022