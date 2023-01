Styleneid: Nadcho

Interview: Ann Toma-Toader

Foto: Svetlana Biryukova

Wie würdest du deinen Style bezeichnen?

Ich würde meinen Style als wandelbares Chamäleon bezeichnen. Im Grunde genommen liebe ich erdige Töne, in letzter Zeit vor allem Grün und Braun. Ich versuche aber, die gesamte Farbpalette in meinen Kleiderschrank zu bringen. Ich verbinde mit Klamotten sehr viel. Da ich nicht-binär bzw. genderfluid bin, versuche ich, meinen Style an mein Gemüt anzupassen. Je nachdem, wie meine Stimmung ist. Mal etwas femininer, mit einem Touch maskulin, mal etwas maskuliner, mit einem Touch feminin – oder ein guter Ausgleich von beidem. Wichtig ist für mich, dass ich mich in den Klamotten wohlfühle und sie nicht zu eng sind. Sie sollen mich und meinen Körper stärken.

Nach welchen Kriterien shoppst du deine Kleidung?

Ich gehe supergerne in Secondhandläden. Ich liebe Schnäppchen, also schaue ich natürlich zuerst bei den Sales nach. In den Ein-Euro-Kisten suchen viel zu wenige Menschen, obwohl sich dort oft tolle Schätze verbergen. Eine meiner Regeln: egal, wie unscheinbar, hässlich oder komisch das Kleidungsstück vielleicht von außen erscheint – erst mal anprobieren! Angezogen sehen die Klamotten nämlich ganz anders aus. Viele tolle Sachen finde ich auch auf der Straße oder bekomme sie von meiner Familie oder Freund*innen, z.B. auf einem Kleidertausch. Die besten Sachen habe ich aber von meinem Opa.

Was darf bei dir im Kleiderschrank nicht fehlen?

Gute Basic-Tops, eine Jacke für jede Jahreszeit. Lederjacken! Westen! Gemütliche Baggy Jeans. Barfußschuhe! Silberschmuck, vor allem verschiedenste Ringe und Ohrringe sowie Steinketten.

Was inspiriert dich?

Viele YouTuber*innen, mein Instagram-Feed und TikTok. Aber auch meine Freund*innen und Farben in der Natur inspirieren mich.

Wie hängt dein Style mit deiner Identität zusammen?

Mein Style signalisiert meine Queerness. Obwohl ich finde, dass Klamotten kein Gender haben, leben wir in einer Gesellschaft, die Kleidung binären Geschlechtern wie Frau und Mann zuordnet. Mit dem, was ich trage, möchte ich diese Bilder durchbrechen.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 01/23.