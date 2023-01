Der Creep im Strampler

Sieben Jahre nach der Debatte um „Regretting Motherhood“, die 2015 von einer Studie der israelischen Soziologin Orna Donath angestoßen wurde, widmet sich die UK-Serie „The Baby“ (HBO, 2022) einem ähnlichen Thema. Die 38-jährige Protagonistin Natasha (Michelle de Swarte) ist genervt davon, dass alle um sie herum Kinder kriegen – oder zumindest gerne welche hätten – und das Thema so viel Raum einnimmt. Sie selbst lebt allein und übernimmt nur Verantwortung für sich selbst – wenn überhaupt, denn sie ist nicht besonders zuverlässig oder rücksichtsvoll. Als sie für ein Weekend- Getaway ans Meer fährt, passieren seltsame Dinge. Die schäbige Hütte am Fuß einer Klippe wird ihr von einer merkwürdigen Frau (Amira Ghazalla) übergeben, und als sie später zum Rauchen rausgeht, fällt ihr wortwörtlich ein Baby in die Arme. Und vor ihre Nase eine von der Klippe stürzende junge Frau, die den Aufprall natürlich nicht überlebt. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau gar nicht die Mutter war und dass Natasha jetzt das Baby an der Backe hat. Sie versucht immer wieder, es loszuwerden, doch irgendwie kommt es wieder und wieder zu ihr zurück. Nour aka Mrs. Eaves, die komische alte Frau von der Hütte, taucht mit Informationen über das creepy Baby erneut auf. Es scheint verflucht zu sein, denn wo immer es sich befindet, kommen Menschen ums Leben. Es sucht sich immer wieder neue Opfer aus: Frauen mit einem komplizierten Verhältnis zum Thema Mutterschaft. Die Serie verhandelt ein breites Spektrum an Mommy Issues. So geht es um Töchter narzisstischer Mütter, lesbische Mütter in Sorgerechtsstreits aufgrund homofeindlicher Gesetze, zur Mutterschaft gezwungene Frauen, den erschwerten Zugang zu Elternschaft bei queeren Personen, Mutterschaft und Abgrenzung, Verständnis unter Freund*innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen hinsichtlich ihrer Familienplanung sowie selbstbestimmte Kinderlosigkeit. Mit Sci-Fi-Elementen ist den Macherinnen Lucy Gaymer und Siân Robins-Grace sowie einem Team an Regisseur*innen – neben Nicole Kassell und Stacey Gregg auch der deutsche queere Filmemacher Faraz Shariat („Futur Drei“) – eine packende Serie mit einem feministischen Blick auf das Unbehagen der Mutterschaft gelungen. Hengameh Yaghoobifarah

Dieser Text erschien zuerst in Missy 01/23.