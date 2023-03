Decolonized Glamour Talks – Kulturszene im Umbruch

„Decolonized Glamour Talks“ ist ein neues performatives Online-Talkformat, konzipiert von Schauspielerin Lara-Sophie Milagro in Kooperation mit dem Missy Magazine und nachtkritik.de. Mit spannenden Gäst*innen wie Simone Dede Ayivi, Sasha Marianna Salzmann und Nashi 44.

Ab dem 9. Februar 2023 veröffentlichen wir jeden Donnerstag um 19 Uhr eine neue Folge von „Decolonized Glamour Talks“ hier auf Missy Online via nachtkritik.plus.

Anlass für die „Decolonized Glamour Talks“ waren für Lara-Sophie Milagro ihre Erfahrungen, die sie als Schwarze Schauspielerin in Deutschland gemacht hat und auch von 2018 bis 2021 in ihrer Kolumne „Heimatgeschichten“ auf nachtkritik.de veröffentlichte. Darin schrieb Lara-Sophie Milagro über die Besetzungspolitik in Film und Theater und über Utopien für die deutsche Kulturszene und forderte Umverteilung von Macht in ebenjener Szene.

Mit den „Decolonized Glamour Talks“ will Lara-Sophie Milagro nun einen Schritt weiter gehen und sich den Raum nehmen, der ihr und ihren Gäst*innen zusteht: In insgesamt 12 Episoden spricht Lara-Sophie Milagro mit 12 unterschiedlichen Künstler*innen über deren Arbeit, Wünsche und Zukunftsvisionen, Träume und Alpträume in Bezug auf die zeitgenössische (deutsche) Kulturszene, über neue Arbeitsweisen, die Freie Szene und den Mainstream. Was inspiriert die Gäst*innen, was treibt sie an? Wie nehmen sie die Bedingungen für das Kunstmachen in Deutschland wahr, wie brechen sie mit Stereotypen, wie nutzen sie ihre Positionen und Privilegien? Und: Wie gehen sie damit um, immer wieder als Vertreter*innen einer vermeintlichen Minderheit angesprochen zu werden, statt einfach nur Kunst machen zu können?

Fester Bestandteil und Höhepunkt jedes Talks ist eine von Lara-Sophie Milagro und Gäst*in gemeinsam entwickelte und präsentierte performative Einlage, die Themen des Talks noch einmal künstlerisch verdichtet.

Gäst*innen der ersten Staffel sind:

Nicole Avokpo (PR Agentin), Simone Dede Ayivi (Performerin, Autorin), Daniel Donskoy (Schauspieler, Musiker, Talkhost), Lukas von Horbatschewsky (Schauspieler, Drehbuchautor), Georgina Leo Saint Laurent (Tänzerin, Vouging Artist), Maissa Lihedheb (Regisseurin), Nashi44 (Rapperin), Sebastian Nübling (Regisseur), Minh Duc Pham (Künstler, Performer), Sasha Marianna Salzmann (Dramatiker*in, Autor*in), Rim Zemuye (Hair & Make-Up Artist), Jana Zöll (Schauspielerin).

Mit freundlicher Unterstützung von Dekoloniale, Friedrichstadtpalast, Theater im Delphi Stummfilmkino, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und Maxim Gorki Theater. Gefördert durch den Fonds Darstellende Künste und die Bundeszentrale für politische Bildung.

„Decolonized Glamour Talks“ ist eine digitale Talkreihe konzipiert von Lara-Sophie Milagro, in Kooperation mit dem Missy Magazine und nachtkritik.de.

Redaktion: Penelope Dützmann, Lara-Sophie Milagro, Esther Slevogt, Thembi Wolf

Produzent*innen: Lara-Sophie Milagro, Tibor Locher

Creative Producing: Tibor Locher, Nico Gutjahr

Kamera: Tibor Locher

Schnitt: Tibor Locher, Lara-Sophie Milagro

Hair & Makeup: Layana Flachs-Rickards

Produktionsleitung: Nina Reiprich (Studio Marshmallow)

Produktionsassistenz: Anna Hölmüller